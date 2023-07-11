قمة النيتو: روسيا أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء وأي استخدام للأسلحة النووية سيغير طبيعة النزاع جذرياً

شفق نيوز/ أصدرت قمة النيتو التي انعقدت اليوم الثلاثاء، وتستمر ليومين، بياناً أكدت فيه أن روسيا تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء بحلف النيتو.

وجاء في بيان القمة، "سيواصل الحلفاء العمل معا بشكل وثيق للتصدي للتهديدات والتحديات التي تشكلها روسيا والتي تمثل أكبر تهديد مباشر لأمن الحلفاء بالنيتو وللسلام في المنطقة الأوروبية الأطلسية".

وأضاف "لا نسعى لمواجهة روسيا ولا نشكل تهديدا لها لكن سياساتها وأفعالها العدائية لا تجعلها شريكا لنا"، مبينا "سنراقب التطورات في بيلاروسيا عن كثب ولا سيما النشر المحتمل لشركات عسكرية خاصة".

وأكد الاستعداد "للإبقاء على قنوات اتصال مع موسكو لخفض المخاطر ومنع التصعيد وزيادة الشفافية".

وتابع البيان ان "مستقبل أوكرانيا ضمن الحلف ونعيد تأكيد الالتزام الذي قطعناه على أنفسنا عام 2008 في بوخارست".

ولفت الى ان "أوكرانيا أصبحت أكثر قابلية للعمل بشكل متكامل سياسيا مع الحلف وتقدمت في مسار الإصلاح الخاص بها".

وذكر، "سنقيم بانتظام التقدم المحرز من جانب أوكرانيا وسندعم إصلاحاتها التي ستقودها نحو عضوية الحلف".

واشار الى ان "قوانا النووية الاستراتيجية ولا سيما الأمريكية ضمان للأمن وسنضمن مصداقية الردع النووي وفعاليته"، محذراً بالقول، "أي استخدام للأسلحة النووية ضد الحلف من شأنه تغيير طبيعة النزاع بشكل جذري".

ودعا البيان إيران إلى "الوفاء بالتزاماتها القانونية وفقا لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وبالتزاماتها السياسية المتعلقة بعدم الانتشار النووي دون تأخير".