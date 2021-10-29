قمة العشرين تنطلق حضوريا لأول مرة منذ ظهور كورونا

شفق نيوز / تعقد يوم غد السبت، مجموعة العشرين 20G، حضورياً في العاصمة الإيطالية روما، لأول المرة منذ ظهور جائحة كورونا.

وتعقد قمة G20، هذا العام، وسط تعزيزات أمنية مكثفة، وتغيب قادة الصين واليابان والمكسيك وروسيا والسعودية، على أن يتحدث قادة روسيا والصين وملك السعودية عبر تقنية الفيديو كونفرنس.

والقمة التي ستنطلق يومي (30-31 أكتوبر)، تركز على المناخ ومكافحة كورونا والانتعاش الاقتصادي عشية المؤتمر الدولي حول المناخ "كوب26" الذي سينعقد في غلاسكو باسكتلندا (بريطانيا).

هذا ووصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، صباح اليوم الجمعة إلى روما على أن يجري محادثات مع دراغي، كما سيلتقي هناك نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وسيحضر القمة الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي قرر الامتناع عن حضور القمة المناخية في غلاسكو، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

أما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد عبر عن أمله في لقاء الرئيس الأمريكي في غلاسكو.

من جانب آخر، ستكون هذه قمة مجموعة العشرين الأخيرة التي تحضرها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل برفقة خليفها المحتمل الاشتراكي-الديمقراطي، أولاف شولتس، وزير المالية في الحكومة المنتهية ولايتها.