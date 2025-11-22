قمة العشرين تدعو لتوسيع مجلس الأمن وتحسين تمثيل أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية

شفق نيوز- جوهانسبرغ

دعا المشاركون في قمة مجموعة العشرين، المنعقدة اليوم السبت في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، إلى توسيع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليشمل دولًا من أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية، في إطار جهود لإصلاح المجلس وجعله أكثر تمثيلاً وفعالية، وفقًا للوثيقة الختامية للقمة.

وأوضحت الوثيقة أن الإصلاح يهدف إلى مواءمة مجلس الأمن مع واقع ومتطلبات القرن الحادي والعشرين، بما يجعله "شمولًا وفعالًا وكفؤًا وديمقراطيًا وقابلاً للمساءلة، وأكثر شفافية لجميع أعضاء الأمم المتحدة".

وأضافت الوثيقة: "ندعو إلى توسيع مجلس الأمن لتحسين تمثيل المناطق والمجموعات غير الممثلة تمثيلًا كافيًا، مثل أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي".

وأشار المتحدث باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا، فنسنت ماغوينيا، إلى أن الصراع في أوكرانيا ورد في إعلان القمة كأحد أكبر أربعة صراعات عالمية، داعيًا إلى حله سلميًا.

وتضم مجموعة العشرين 19 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، وتمثل نحو 85% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وحوالي ثلثَي سكان العالم.