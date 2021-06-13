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قمة "السبع الكبار" تتعهد بالقضاء على وباء كورونا في 2022

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-13T16:06:53+0000
قمة "السبع الكبار" تتعهد بالقضاء على وباء كورونا في 2022

شفق نيوز/ تبنت مجموعة الدول السبع الكبار، يوم الاحد، هدفاً مشتركاً للقضاء على وباء كورونا حتى العام المقبل.

وأصدرت المجموعة التي عقدت قمتها في مقاطعة كورنوال البريطانية، بياناً ختامياً من 25 صفحة، تضمن أن إنهاء الجائحة بحلول العام 2021 يتطلب تطعيم 60% من سكان العالم ضد كورونا، وأن الأولوية في هذا الصدد تكمن في تسريع حملات التطعيم في الدول الأكثر فقرا.

واتفقت الدول السبع على البدء فورا بتطعيم أكبر عدد ممكن من الناس حول العالم ضد عدوى كورونا، بما يشمل التعهد بالتبرع بمليار جرعة في غضون العام المقبل.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الصحة من خلال تعزيز دور منظمة الصحة العالمية، مؤكدا أيضا أن الدول المجتمعة اتفقت على العمل بهدف التأهب لجوائح مستقبلية محتملة في العالم.

كما تعهدت المجموعة بتكثيف وتائر إنتاج اللقاحات ودعم تصديرها بنسب ملموسة، لافتة أيضا إلى أهمية الاستثمار في المجال العلمي والتكنولوجيات الجديدة بهدف ضمان فعالية اللقاحات ضد مختلف سلالات كورونا وتطوير أساليب علاج مختلفة.

وتعهدت السباعية بمواصلة العمل في هذا المجال خاصة ضمن إطار مجموعة العشرين (G20) والأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وغيرها من المنظمات الدولية.

ودعا البيان الختامي لقمة كورنوال إلى إجراء المرحلة الثانية من الدراسة التي تجريها منظمة الصحة الدولية بهدف معرفة منشأ كورونا "في الوقت المناسب وبشكل شفاف واستنادا إلى القاعدة العلمية"، مشيرة إلى ضرورة أن يشمل هذا التحقيق الصين، حسب توصيات الخبراء.

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