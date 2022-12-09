قمة الرياض تتطلع لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الصين وتؤكد الدعم لقرارات "أوبك بلس"

شفق نيوز/ اختتمت في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الجمعة، أعمال القمة 43 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، والقمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية بحضور عدد من القادة العرب والرئيس الصيني شي شين بينغ.

ورحب البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي بانعقاد القمة الخليجية الصينية والقمة العربية الصينية في الرياض، وأعرب عن تطلع الدول الأعضاء لأن تسهم القمة الخليجية الصينية، والقمة العربية الصينية، في تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية مع الصين. وأكد البيان دعم المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي لقرارات مجموعة "أوبك بلس" لتحقيق التوازن في أسواق النفط. كما أشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأميركية في إطار الشراكة الاستراتيجية.

وشدد البيان على قوة وتماسك مجلس التعاون؛ مؤكدا أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وفقا لمبدأ الدفاع المشترك ومفهوم الأمن الجماعي.

ودان البيان التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة "تقسيم" وسط مدينة إسطنبول التركية أخيرا.

كما دان البيان ما سماه استمرار إيران في دعم الجماعات الإرهابية، والمليشيات الطائفية.

تكامل المجلس

وفي كلمته الافتتاحية للقمة الخليجية، أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أهمية التكامل بين دول مجلس التعاون.

وبشأن العلاقات مع إيران، أكد ولي العهد السعودي ضرورة التزام إيران بمبدأ حسن الجوار، وبالمواثيق الدولية.

وبالنسبة لليمن، أكد ولي العهد السعودي ضرورة إيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة.

كما قال الأمير محمد بن سلمان إن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل مصدرا موثوقا لتزويد العالم بما يحتاجه من الطاقة.

وشدد ولي العهد السعودي على أهمية حل القضية الفلسطينية وفقا لمبدأ حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس على المبادرة العربية وفي كلمة خلال انطلاق أعمال القمة الخليجية الصينية، الأولى من نوعها، بحضور الرئيس شي جين بينغ، قال ولي العهد السعودي إن القمة تؤسس لما وصفها بانطلاقة تاريخية جديدة لعلاقات الصين بدول الخليج؛ وأكد أن دول مجلس التعاون تولى أهمية قصوى للرفع من مستوى الشراكة الاستراتيجية مع بكين.

كما هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير دولة قطر على النجاح في استضافة كأس العالم قطر 2022. ترحيب صيني

من جانبه، أشاد الرئيس الصيني شي جين بينغ بمستوى التعاون الصيني الخليجي؛ وقال إنه يعد بآفاق واسعة في شتى المجالات.

وتحدث الرئيس الصيني عن وجود درجة عالية من التكامل بين الطرفين؛ ما يجعل منها شريكين طبيعيين للتعاون.

وأشار الرئيس الصيني في كلمته عن قيام بلاده بإنشاء مجلس استثمار مع دول الخليج، وإنشاء المركز الخليجي الصيني للأمن النووي.

وأضاف علينا تعزيز شراكتنا الاقتصادية وتحقيق التكامل ودفع التنمية، مشددا على أهمية أن تتضافر جهود الصين مع دول الخليج لتفعيل نظام المدفوعات بالعملات المحلية.

أشاد الرئيس الصيني بحسن تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 المقام على أراضيها.