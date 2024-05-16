قمة البحرين تدعو لنشر قوات حماية وحفظ السلام في فلسطين حتى حل الدولتين

شفق نيوز/ دعت القمة العربية الثالثة والثلاثين المقامة في العاصمة البحرينية المنامة، يوم الخميس، إلى نشر قوات حماية وحفظ السلام دولية في فلسطين حتى تحقيق حل الدولتين، في حين طالبت القمة إسرائيل بالانسحاب من رفح.

بحسب ما تناقلته وسائل إعلام عربية، فقد دعا الإعلان النهائي للقمة العربية في البحرين "الفصائل الفلسطينية كافة إلى الانضواء تحت مظلة منظمة التحرير".

وطالبت قمة البحرين، إسرائيل بالانسحاب من رفح وإيصال المساعدات لغزة، داعية إلى نشر قوات حماية وحفظ السلام دولية في فلسطين حتى تحقيق حل الدولتين، وأن على مجلس الأمن اتخاذ إجراءات لتطبيق حل الدولتين

وفي سياق آخر، حث إعلان قمة البحرين، الجيش السوداني والدعم السريع على تسوية الأزمة والالتزام بمنبر جدة.