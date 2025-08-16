قمة الاسكا.. ترامب حمل رسالة من زوجته ميلانيا إلى بوتين

شفق نيوز- واشنطن

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر في البيت الأبيض، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلّم نظيره الروسي فلاديمير بوتين رسالة من السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب بشأن قضية لمّ شمل أطفال أوكرانيين مع ذويهم.

وأضافت الوكالة أن ترامب سلّم الرسالة خلال قمة ألاسكا، فيما لم تكشف المصادر عن تفاصيل محتواها سوى أنها تتعلق بـ"اختطاف الأطفال نتيجة للنزاع".

وأشارت "رويترز" إلى أن ميلانيا ترامب، المولودة في سلوفينيا، لم تكن ضمن الرحلة إلى ألاسكا.

وعقد لقاء ترامب - بوتين في القاعدة العسكرية "إلمندورف-ريتشاردسون" في ألاسكا، حيث أجرى الزعيمين مباحثات ثنائية مغلقة.وكان ترامب قال في المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الروسي: "أستطيع القول إننا عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية، ولقد حققنا تقدما هائلا".