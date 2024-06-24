"قمامة" مشجعيّ البطولة الأوروبية مصدر عيش للمتقاعدين الألمان

شفق نيوز/ ذكرت صحيفة "تاز" الألمانية أن بطولة أوروبا "يورو 2024" وفرت للمتقاعدين الألمان مصدر رزق حيث يقومون بجمع مخلفات المشجعين من حاويات القمامة.

وأشارت الصحيفة إلى رجل عجوز يتجه نحو القمامة التي خلفها مشجعو ألمانيا والمجر، ويضعها في عربة يدفعها وذلك طمعاً بالحصول على 30 يورو تساعده بتوفير مستلزمات الحياة وهو واحد من عدد كبير وجدوا في بطولة أوروبا "يورو 2024" حلاً لأزماتهم المعيشية وسط صعوبات يعاني منها المتقاعدون في ألمانيا بسبب ضعف رواتبهم.

وأصبح الأمر مألوفاً قبل وبعد مباريات بطولة أوروبا، رجل عجوز يدفع بعربة مليئة بزجاجات الجعة وعلب المياه البلاستيكية، إذ يقول أحدهم لصحيفة "تاز" إنه يتوقع الحصول على 30 يورو من هذه العملية الشاقة والتي قد لا يمكنه فعلها بعد انتهاء البطولة القارية.

ومتوسط الرواتب التقاعدية في ألمانيا منخفض للغاية وسط الغلاء وارتفاع الأسعار، إذ تكشف الإحصاءات أن المحظوظ هو من يحصل على 1373 يورو للرجال، و890 يورو للنساء، ولهذا جمع الزجاجات والعلب بات عملاً إضافياً لهم كي يجنوا بعض المال.

ويقول الرجل العجوز للصحيفة وهو يبحث عن الزجاجات حول ملعب مباراة ألمانيا والمجر بشتوتغارت "جمع الزجاجات والعلب أمر شاق للغاية، ملابسي متسخة وأقضي ساعات طوال وأنا أجمعها، لكن بالنهاية هي أسهل بكثير مما كنت أفعل قبل البطولة، حينها ألف شوارع المدينة وألقي نظرة على كل سلة مهملات للحصول على علبة".

وتضيف الصحيفة "يبدو أن عدد جامعي الزجاجات والعلب في ألمانيا يزداد عاماً بعد عام، فالفقر بات واضحاً في الشوارع، وليس من المستغرب رؤية كبار السن يجوبون الشوارع بأكياسهم البلاستيكية لجمع العلب وأفضل نتيجة يحصل عليها الفرد منهم هي 30 يورو".