شفق نيوز/ أفادت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية، بأن صور أقمار صناعية تظهر استعداد إيران لإطلاق صاروخ نحو الفضاء، وسط تصاعد التوترات بشأن برنامج طهران النووي.

وقال الوكالة إن الصور التي نشرتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أظهرت صاروخا على منصة إطلاق في ميناء الإمام الخميني الفضائي في محافظة سمنان، على بعد حوالي 240 كيلومترًا جنوب شرق طهران.

وأظهرت مجموعة من الصور صاروخا على ناقلة يُجهّز لرفعه ووضعه على برج الإطلاق، فيما أظهرت صورة لاحقة الصاروخ بعد وضعه على البرج.

ولم تكشف إيران عن إطلاق مرتقب في مينائها الفضائي، كما لم ترد بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك على الفور على طلب للتعليق على الأمر.

وكانت وكالة أنباء إرنا المحلية الرسمية قالت في مايو/ أيار الماضي، إن إيران سيكون لديها على الأرجح سبعة أقمار صناعية محلية الصنع جاهزة للإطلاق بحلول مارس/ آذار 2023.