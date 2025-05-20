قلق فرنسي من تزايد نشاط جماعة الإخوان المسلمين: تغلغلت في مفاصل الدولة

شفق نيوز/ كشَف تقرير حكومي رسمي فرنسي، يوم الثلاثاء، ما وصفه بـ"اختراق واسع النطاق" لجماعة الإخوان المسلمين داخل المجتمع الفرنسي، محذراً من تغلغلها في مفاصل الدولة.

وذكرت صحيفة "لوفيغارو"، أن "جماعة الإخوان المسلمين تقوض الدولة الفرنسية من الداخل، من خلال شبكة واسعة من العناصر والمؤسسات المتغلغلة".

وأوضح التقرير أن "هناك 139 مكان عبادة لمسلمي فرنسا تُعد مراكز رئيسة للإخوان، رغم نفي الجماعة ذلك".

وأشار إلى "وجود 68 مكاناً آخر تُعد قريبة من الجماعة، موزعة على 55 مقاطعة فرنسية، ما يمثل نحو 7% من إجمالي 2800 دار عبادة إسلامية في فرنسا، و10% من التي افتُتحت بين عامي 2010 و2020 (45 من أصل 447)".

وأضاف التقرير أن "هناك 280 جمعية مرتبطة بالإخوان تنشط في مجالات متنوعة، تشمل الدين، والعمل الخيري، والتعليم، والمجالات المهنية، والشبابية، وحتى المالية".