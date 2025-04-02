قلق إسرائيلي بشأن تزويد تركيا لسوريا بمنصات دفاع جوي

شفق نيوز/ أعربت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأربعاء، عن قلقها العميق إزاء تقارير تشير إلى أن تركيا تعتزم تزويد سوريا بمنصات دفاع جوي.

وكشف مصدر استخباراتي غربي لقناة "أي نيوز 24" العبرية، أن "تركيا تسعى لتكون المورد الرئيسي لأنظمة الدفاع الجوي لسوريا، وتسعى أيضاً لتوسيع وجودها العسكري في قاعدة (تي فور T4 ) الجوية، التي كانت نشطة خلال فترة حكم نظام الأسد، وتعرضت مؤخرًا لعدة ضربات إسرائيلية".

وأوضح المصدر أن أنقرة تهدف إلى تحويل القاعدة إلى مركز للطائرات المسيرة، وهو ما يثير مخاوف أمنية لدى إسرائيل، التي تخشى أن يؤدي ذلك إلى تقويض حرية عملياتها العسكرية في الأجواء السورية.

كما نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "إنشاء قاعدة جوية تركية في سوريا يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل"، مضيفاً أن "هذا التطور يعني انتهاكاً لحرية عمل القوات الجوية الإسرائيلية في المنطقة، وهو أمر نعارضه بشدة".

وأفادت تقارير بأن تركيا قد تدرس نشر أنظمة دفاع جوي متطورة، مثل منظومة "حصار"، وربما حتى منظومة "إس-400" الروسية، في قاعدة "تي فور"، وهو ما قد يستدعي موافقة موسكو، إلا أن هذه الخطوة قد تثير معارضة قوية من الولايات المتحدة، نظراً لحساسية نشر أنظمة روسية في سوريا من قبل دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو).