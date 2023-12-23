قلب بايدن "يتفطر" لمقتل رهينة إسرائيلي أمريكي

شفق نيوز/ قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن "قلبه يعتصره الألم" بعد أنباء عن أن أمريكيا يدعى "غادي هاغاي" قُتل على يد حماس خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر / تشرين الأول الماضي، والذي أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصاً.

وكان يعتقد أن حماس أخذت هاغاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.

وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض "انفطر قلبي أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن حماس قتلت الأميركي غادي هاغاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة".

ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لهاغاي.

وأضاف في بيانه "اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما".

وذكرت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية أن جودي وينشتاين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.