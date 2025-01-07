إقلاع أول طائرة سورية من مطار دمشق عقب سقوط الأسد

شفق نيوز/ أفادت صحيفة الوطن السورية، يوم الثلاثاء، باستئناف الرحلات من مطار الدولي بعد إعادة تأهيله عقب سقوط نظام بشار الأسد.

بدورها، أشارت وكالة الأنباء السورية "سانا"، إلى إقلاع أول طائرة سورية بعد التحرير من مطار دمشق الدولي، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وأقلعت أولى الطائرات المدنية في أول رحلة تجريبية من مطار دمشق الدولي، بتاريخ الـ18 من ديسمبر الماضي، إلى مطار حلب..

وحملت الطائرة، للمرة الأولى، شعار "العلم السوري الجديد".