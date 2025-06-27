قطّع 9 أشخاص.. اليابان تعدم "قاتل تويتر"

شفق نيوز - طوكيو

أقدمت اليابان، يوم الجمعة، على إعدام رجل قام بقتل 9 أشخاص بعد تواصله معهم عبر "إكس - تويتر سابقا"، في أول تطبيق لهذه العقوبة منذ 3 سنوات.

وكان قد حُكم على تاكاهيرو شيرايشي، بالإعدام لخنقه وتقطيعه ثماني نساء ورجلاً واحداً في شقته بمدينة زاما في كاناجاوا بالقرب من طوكيو خلال العام 2017.

ولُقب شيرايشي، بـ "قاتل تويتر" لأنه تواصل مع ضحاياه عبر المنصة التي تغير أسمها إلى "إكس".

وقال وزير العدل الياباني كيسوكي سوزوكي، الذي أجاز إعدام شيرايشي شنقاً، إنه "اتخذ القرار بعد فحص متأنٍ مع الأخذ في الاعتبار دافع المدان الأناني للغاية لارتكاب الجرائم التي تسببت بصدمة كبيرة وقلق للمجتمع".