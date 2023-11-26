قطر: هدنة غزة في الاتجاه الصحيح ونأمل تمديدها

شفق نيوز / رأى وزير الخارجية القطري محمد آل ثاني، يوم الأحد، أن الأمور حول اتفاق الهدنة بين حركة حماس وإسرائيل تسير حتى الآن بالاتجاه الصحيح، معربا عن أمله في إمكانية تمديدها.

وأكد آل ثاني، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مبنية على الثقة والمصالح المشتركة، قائلا إن "قطر عملت بشكل وثيق مع الإدارة الأمريكية، وتحديدا مع البيت الأبيض ووكالة المخابرات المركزية (سي آي إيه) والخارجية لضمان تنفيذ الصفقة".

وأعرب عن أمله في إمكانية تمديد الهدنة في قطاع غزة إذا تمكنت حماس من تقديم قائمة بمزيد من الرهائن الذين سيفرج عنهم.

كما شدد آل ثاني، على ضرورة أن تكون غزة والضفة دولة واحدة تحت قيادة يختارها الشعب الفلسطيني، وأن من يحكم الفلسطينيين هو خيار الفلسطينيين أنفسهم، مشيراً إلى أن تركيز قطر الآن هو على كيفية إنهاء الحرب وضمان عدم تكرارها، وأن الطريقة الوحيدة لذلك هي التوصل إلى حل سياسي وتزويد الفلسطينيين بأفق لإقامة دولة.

ونجحت جهود الوساطة القطرية -بالتعاون مع مصر والولايات المتحدة- في التوصل إلى اتفاق على هدنة إنسانية في قطاع غزة تستمر لمدة 4 أيام قابلة للتمديد، بدأت أول أمس الجمعة.

وشمل الاتفاق تبادل 50 من الأسرى من النساء المدنيات والأطفال في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل إطلاق سراح عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

كما سمحت الهدنة بدخول عدد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية، بما فيها الوقود المخصص للاحتياجات الإنسانية.