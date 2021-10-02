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قطر.. ناخبون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس تشريعي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-02T10:46:08+0000
قطر.. ناخبون يدلون بأصواتهم في أول انتخابات لمجلس تشريعي

شفق نيوز / فتحت اللجان الانتخابية أبوابها يوم السبت، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بنظام الاقتراع الحر السري المباشر لانتخاب أعضاء مجلس الشورى، كأول مجلس تشريعي منتخب في قطر.

ويتنافس 234 مرشحا، للفوز بـ 30 مقعدا من إجمالي 45، مقعدا.

وبدأ المواطنون القطريون التوافد على صناديق الاقتراع والمشاركة وسط الإجراءات الاحترازية المتبعة بالدولة، وذلك من خلال 30 لجنة انتخابية موزعة على جميع أنحاء البلاد.

ووصل إجمالي عدد المرشحين المتنازلين عن خوض الانتخابات إلى 50 مرشحا، وذلك في آخر أيام التنازل عن خوض الانتخابات المحددة من قبل وزارة الداخلية، ليصبح إجمالي عدد المتنافسين على مقاعد مجلس الشورى 234 مرشحا ومرشحة بعد أن تم تسجيل 284 مرشحا.

ومن المقرر أن تغلق اللجان الانتخابية أبوابها في تمام السادسة مساء، على أن تعلن النتيجة في وقت لاحق من اليوم.

ويفوز المرشح الذي يحصل على الأغلبية النسبية لعدد الأصوات الصحيحة للناخبين، وفي حالة التساوي بين مرشحين أو أكثر يقوم رئيس اللجنة بالاقتراع بينهما ويفوز من جاءت نتيجة القرعة لصالحه.

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