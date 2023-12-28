قطر تُسقط "حكم الإعدام" عن 8 هنود أدانتهم بالتجسس لصالح اسرائيل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخارجية الهندية، اليوم الخميس، أن محكمة قطرية أسقطت حكم الإعدام بحق ثمانية مسؤولين سابقين في البحرية الهندية اعتقلوا العام الماضي واتهموا بالتجسس لصالح إسرائيل.

وفي أكتوبر الماضي، حكمت قطر على الهنود الثمانية الذين كانوا يعملون في مشروع غواصة لشركة خاصة تابعة للسلطات القطرية، ما شكّل مصدرا للإزعاج الدبلوماسي الكبير لنيودلهي التي تعتمد بشكل كبير على قطر لتلبية احتياجاتها من الغاز الطبيعي.

وعبّرت الحكومة الهندية حينها عن صدمتها الشديدة من الحكم، مؤكدة أنها "تستكشف جميع الخيارات القانونية" وأنها تولي "أهمية كبيرة لهذه القضية" وستناقش الحكم مع السلطات القطرية.

كما حثّ المتحدث باسم حزب المؤتمر الهندي المعارض، جايرام راميش، الحكومة الهندية بعد صدور حكم الإعدام، على "استخدام نفوذها الدبلوماسي والسياسي مع الحكومة القطرية" لبذل قصارى جهدها لإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن.

يذكر أنه يعيش ويعمل أكثر من 800 ألف هندي في قطر.