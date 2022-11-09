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قطر تودع مليار دولار في المركزي المصري و"تقترب" من الاستحواذ على شركات حكومية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-11-09T16:55:05+0000
قطر تودع مليار دولار في المركزي المصري و"تقترب" من الاستحواذ على شركات حكومية

شفق نيوز / كشف تقرير امريكي، اليوم الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار (الصندوق السيادي للبلاد)، أودع مليار دولار في البنك المركزي المصري، في وقت يقترب فيه من الاستحواذ على شركات حكومية مصرية.

ووفقا لتقرير وكالة الاناضول التركية فقد أشارت إلى أن ذلك جاء بالتزامن مع جهود تبذلها القاهرة لتعزيز وفرة النقد الأجنبي في الأسواق المحلية.

ونقلت وكالة "Bloomberg" الأمريكية عن أشخاص "على دراية بالأمر"، أن "التحويل جاء على خلفية صفقة أكبر تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، تشمل الاستحواذ على حصص في شركات حكومية مصرية".

وأشارت وكالة الأناضول إلى "تزايد الحاجة الملحة لاقتصاد مصر، الساعي إلى سد فجوة التمويل الخارجي، وارتفاع أسعار النفط والسلع الأساسية بصدارة القمح، وسط تراجع حركة السياحة الأوكرانية والروسية".

يأتي ذلك بعد التقارب بين قطر ومصر خلال الأشهر الأخيرة عقب سنوات من المقاطعة، إذ قال بيان لمجلس الوزراء المصري، خلال شهر مارس/آذار الماضي، إنه تم الاتفاق مع قطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر، بإجمالي 5 مليارات دولار، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.

كما قرّرت القاهرة والدوحة تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين، بهدف التشاور وتعزيز التعاون، حسبما جاء في بيان مشترك عقب اجتماع بين وزيري خارجية البلدين.

وأفاد البيان بأنه عُقد اجتماع بين وزيرَي خارجية البلدين، بحث "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة".

كما أشاد الجانبان بـ"عمل أعضاء اللجان الثنائية المشتركة المنبثقة عن بيان العُلا، واستكمال أعمالها في أجواء سادتها المهنية والروح الأخوية"، وفق البيان.

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