قطر تدشن شعارا جديدا لدولتها مستمد من تقاليدها وثقافتها

شفق نيوز / أعلنت قطر، اليوم الخميس، تدشين شعار جديد للدولة، يتكون من 4 رموز تمثل ثقافة وتقاليد الشعب القطري.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية "قنا" عن مكتب الاتصال الحكومي إن "شعار دولة قطر الجديد هو صورة بصرية تستمدّ مكوناتها من ثقافة وتقاليد الشعب الأصيل"، مبينا أن "الشعار يتكون من 4 رموز هي: هي شجر النخيل والمركب والسيف والبحر، ويحمل كل رمز منها دلالةً خاصة".

وتوضح الوكالة القطرية أن "شجرة النخيل" المستخدمة في الشعار ترمز لصنف "رطب الإخلاص"، ويدل ذلك على الاهتمام العميق الذي يوليه القطريون قيادةً وشعباً لأشجار النخيل، والتي بدورها ترمز للسخاء والعطاء والكرم.

فيما يرمز "المركب" لأول مركب تقليدي يعمل بالمحرك في تاريخ دولة قطر، وأطلق عليه اسم "فتح الخير" تيمّناً بجلب الخير، وقد صُنع عام 1900، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

أما "السيف" في الشعار فهو سيف مؤسس قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ويرمز للشجاعة والقوة المرتبطة بحكمة صاحبه، وقد أصبح السيف رمزاً للقطريين يعتزون به ويفخرون، ويعدّ من أبرز الركائز المستخدمة في شعار الدولة، حيث تتجسد بالسيف حماية الوطن وعزّة للجانب وحماية للمستجير.

في حين يمثل "البحر" في الشعار ‏أحد أبرز رموز التراث القطري، ويعدّ البحر وصيد الأسماك واللؤلؤ ركيزة الاقتصاد القطري، وقد رُسمت الأمواج باستخدام الأطراف المسنّنة التسعة لعلَم دولة قطر، التي تمثل قوة البحر، واقتصر عدد خطوط الأمواج على 3 فقط، للدلالة على أن المياه تحيط بالدولة من 3 جهات.

‏كما ان الخط المستخدم في شعار دولة قطر، الذي تمّ تطويره حديثاً، فإنه يستند إلى المخطوطات الأصلية المكتوبة بخط يد مؤسس دولة قطر الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، ‏أما الخط الإنجليزي فهو مستوحىً بالمثل من الخط العربي وتحركات اليد، و‏أُطلق على هذا الخط اسم "لوسيل".