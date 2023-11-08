قطر تتوسط لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة

شفق نيوز/ تتوسط دولة قطر لإطلاق سراح رهائن مقابل وقف إطلاق نار مؤقت في غزة، وفق وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر مطلع على المحادثات.

وقال المصدر للوكالة شرط عدم كشف اسمه لحساسية المحادثات: "تجري مفاوضات بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 رهينة مقابل وقف إطلاق نار لمدة يوم أو يومين" في غزة.

وتقود قطر بالتنسيق مع الولايات المتحدة محادثات الوساطة مع حماس ومسؤولين إسرائيليين بشأن إطلاق سراح الرهائن الذين احتُجزوا بعد شن حماس هجوما مباغتا على إسرائيل في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1400 شخص واختطاف أكثر من 240 آخرين.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الأحد، إن وسطاءها لن يتسنى لهم تأمين الإفراج عن الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة دون "فترة من الهدوء".

ومن جانبه، رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، أي وقف لإطلاق النار مع استمرار العمليات البرية ووصول القوت الإسرائيلية إلى "قلب مدينة غزة" وفق مسؤولين إسرائليين.

وقال نتانياهو في تصريحات من وزارة الدفاع في تل أبيب: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار دون عودة مختطفينا"، وهو ما أكده أيضا وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي قال: "لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الرهائن".

وتزداد الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار أو إعلان "هدنة" مع دخول النزاع شهره الثاني، وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، الأربعاء، دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس، من دون الدعوة الى وقف إطلاق النار.