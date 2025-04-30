قطاع الطاقة الإيراني تحت "مقصلة" عقوبات أمريكية جديدة

شفق نيوز/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، يوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الطاقة الإيراني.

وقال روبيو: "الرئيس ترامب ملتزم بقيادة صادرات النفط والبتروكيمياويات الإيرانية غير المشروعة بما في ذلك الصادرات للصين إلى الصفر تحت حملة الضغط القصوى".

وتستهدف العقوبات سبعة كيانات تعمل في تجارة النفط الإيراني ومنتجات البتروكيمياويات وتستهدف بالتحديد سفينتين كانتا جزءا من شركة إدارة بحرية خاضعة للعقوبات لعبت دورا رئيسيا في سلسلة توريد الطاقة الخام الإيرانية.

خمسة من الكيانات مقرها في الإمارات العربية المتحدة، وفقاً لورقة معلومات من وزارة الخارجية.

وقال روبيو: "وطالما أن إيران تحاول توليد إيرادات النفط والبتروكيمياويات لتمويل أنشطتها المزعزعة للاستقرار، ودعم أنشطتها الإرهابية والوكلاء، فإن الولايات المتحدة ستتخذ خطوات لمحاسبة إيران وكل شركائها المتعاملين معها في محاولة تجنب العقوبات".

ورسم قادة من الولايات المتحدة وإيران صورة إيجابية ولكن حذرة من التقدم المحرز في المحادثات بين الدول حول برنامج إيران النووي السبت، بعد المرحلة الثالثة من المناقشات التي اختتمت في عُمان، ومن المتوقع إجراء مزيد من المحادثات ولكن لم يتم الإعلان عنها رسمياً.