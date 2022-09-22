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قضية "أميني" تزيد من العقوبات الأمريكية على إيران

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-22T15:50:22+0000
قضية "أميني" تزيد من العقوبات الأمريكية على إيران

شفق نيوز / أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات اقتصادية على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم "العنف بحق المتظاهرين"، وكذلك على خلفية وفاة الشابة "مهسا أميني" بعد اعتقالها.

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين، في بيان إن "هذه العقوبات تستهدف شرطة الأخلاق الإيرانية وكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين المسؤولين عن هذا القمع".

وأضافت يلين، أن هذه العقوبات "تثبت الالتزام الواضح لإدارة بايدن-هاريس، لجهة الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق النساء في إيران والعالم".

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) الأسبوع الماضي بعدما ألقت شرطة "الأخلاق" في طهران القبض عليها بسبب ارتدائها ما وُصف بـ"ملابس غير لائقة".

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