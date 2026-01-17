قضية غرينلاند.. ترمب يفرض تعرفة جمركية على دول أوروبية

شفق نيوز – واشنطن

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم السبت، فرض تعرفة جمركة على عدد من الدول الأوروبية التي قال إنها تُعارض سياساته الخاصة بغرينلاند.

وشملت التعرفة الجديدة كلاً من الدنمارك والنرويج والسويد وألمانيا وفرنسا وهولندا والمملكة المتحدة.

وقال ترمب في تصريحات صحفية تابعتها وكالة شفق نيوز، إن التعرفة الجمركية تبدأ من 10% وسيبدأ تطبيقها في الأول من الشهر المقبل، على أن تزيد حتى 25% اعتباراً من شهر حزيران يونيو من العام الحالي.

وحثّ ترمب هذه الدول على التوصّل إلى اتفاق يسهّل للولايات المتحدة "شراء" غرينلاند.

واتهم ترمب هذه الدول بأنها "تلعب لعبة خطرة" فيما يخص قضية الجزيرة القطبية التي يطمح أن يستولي عليها.