قضية الأحكام العرفية.. توجه لاعتقال رئيس حكومة كوريا الجنوبية السابق

شفق نيوز- سول

أعلنت متحدثة باسم ممثلي الادعاء في كوريا الجنوبية، يوم الأحد، عن تقديم طلب لمحكمة لإصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء السابق هان دوك سو.

وبحسب وكالة "رويترز"، أضافت المتحدثة بارك جي يونغ للصحفيين، أن فريق الادعاء الخاص اتهم هان بالتواطؤ مع الرئيس السابق يون سوك يول في إعلان الأحكام العرفية والإدلاء بشهادة زور.

ويخضع يون حاليا لمحاكمة جنائية بتهمة العصيان، وأُقيل الرئيس المنتمي للتيار المحافظ من منصبه في نيسان/ أبريل، بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية والتي زجت بالبلاد في أتون اضطراب سياسي.

وأصبح هان، الذي كان رئيسًا للوزراء في عهد يون، رئيسًا مؤقتًا بعد وقف يون عن أداء مهام منصبه. واستقال بعد ذلك من المنصب ليتسنى له خوض انتخابات الرئاسة التي جرت في يونيو/ حزيران، لكن الخلافات بين المحافظين أنهت طموحه.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، واصل ممثلو الادعاء التحقيق مع هان في قضية الأحكام العرفية، بينما التزم الرجل الصمت أمام أسئلة الصحفيين.