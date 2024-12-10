قضاء كوريا الجنوبية يصدر مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق

شفق نيوز/ أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الثلاثاء، بأن السلطة القضائية في كوريا الجنوبية أصدرت مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع السابق فيما يتعلق بفرض الأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وقالت محكمة سيئول الجزائية المركزية إنها وافقت على طلب المدعين إصدار مذكرة اعتقال بحق كيم يونج هيون.

ويواجه هيون اتهامات بأنه تواطأ مع الرئيس يون سوك يول وآخرين في فرض الأحكام العرفية يوم الثالث من كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وهو ما أدى إلى نشر قوات مسلحة في شوارع العاصمة سيئول.

وتجري السلطات تحقيقاً لتحديد ما إذا كانت أفعالهم ترقى إلى تهمة التمرد.

وأصبح كيم أول شخص يتم اعتقاله في هذه القضية.