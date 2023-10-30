قصف يستهدف موقعين للحرس الثوري وشاحنات بالبوكمال السورية

شفق نيوز/ أفادت مصادر أمنية، يوم الاثنين، باستهداف الطيران الامريكي موقعين للحرس الثوري وشاحنات في منطقة البوكمال السورية المتاخمة للحدود العراقية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "طائرات امريكية مسيرة استهدفت موقعين في الفوج 47 التابع للحرس الثوري ضمن منطقة السكرية بالبوكمال السورية".

وأبلغ المصدر أنه "بالساعة (4:39) من تاريخ 2023/10/30 تم سماع (6) ضربات جوية في الجانب السوري في المنفذ السوري وعلى محيطه وبعد الاستفسار من الجانب السوري تبين استهداف 5 عجلات "تريلة براد" تحمل لوحات سورية وسائقي العجلات من الجنسية السورية تم تنفيذها من قبل الطائرات المسيرة".