قصف أوكراني وإعلان تعبئة وتأهب روسي.. ماذا يحدث في  دونباس؟

شفق نيوز / قصف الجيش الأوكراني، صباح السبت، بالمدفعية قرية سخانكا في "جمهورية دونيتسك الشعبية" ضمن إقليم دونباس، فيما أطلق 16 قذيفة من عيار 122 ملم محظورة بموجب اتفاقيات "مينسك".

وعلى إثر ذلك، أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، التعبئة العامة، وظهر في مقطع مصور وهو يقول "أحث أبناء الوطن الذين هم في الاحتياط على القدوم إلى المفوضيات العسكرية، لقد وقعت اليوم مرسوما بشأن التعبئة العامة".

وأعلنت وزارة حالات الطوارئ في دونيتسك، وفق بيان لها، إجلاء 6600 شخص، من بينهم نحو 2500 طفل، على خلفية القصف الأوكراني.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، تنظيم عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من دونيتسك في إقليم دونباس إلى مقاطعة روستوف في روسيا.

ويأتي ذلك، على وقع تأهب عسكري روسي، عند حدوده مع أوكرانيا، الأمر الذي يثير مخاوف دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من إمكانية غزو روسي وشيك لأوكرانيا، في ظل التصعيد المتواصل بين البلدين لاسيما فيما يخص إقليم دونباس.