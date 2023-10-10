قصف من جنوب لبنان تجاه اسرائيل والأخيرة تهاجم مواقع لحزب الله على وقع تحذير امريكي

شفق نيوز/ هاجمت المدفعية الاسرائيلية، مساء يوم الثلاثاء، مواقع مواقع تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، ردّاً على قصف صاروخي انطلق صوب اسرائيل.

واعلن قوات اليونيفيل، رصد إطلاق صواريخ من جنوب مدينة صور جنوبي لبنان تجاه إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي، "هاجمنا بالدبابات مواقع مراقبة تابعة لحزب الله ردا على إطلاق نار من الأراضي اللبنانية قبل قليل".

كما اشارت هيئة البث الإسرائيلية الى "إطلاق صاروخ من الجانب اللبناني باتجاه آلية عسكرية إسرائيلية".

وأعلنت القوات الجوية الإسرائيلية أن "مروحية هاجمت نقطة مراقبة أخرى تابعة لحزب الله".

وفي خضم هذا التصعيد، حذرت الخارجية الأمريكية، رعاياها ودعتهم إلى تجنب السفر لمنطقة الحدود اللبنانية الإسرائيلية".

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من إعلان حزب الله مقتل 7 من عناصره بقصف اسرائيلي في جنوب لبنان.

وتنذر هذه التطورات باحتمالية دخول حزب الله في حرب مفتوحة مع إسرائيل، في حين تترقب الأنظار كلمة مرتقبة للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان من المفترض ان تكون اليوم الثلاثاء، عند الساعة الثامنة والنصف مساء، لكنها تأجلت الى اشعار آخر.