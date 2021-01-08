قصف مكثف لفصائل موالية لتركيا ببلدة في الحسكة

شفق نيوز/ أفادت مصادر محلية من بلدة تل تمر التابعة للحسكة، بأنّ الفصائل الموالية لتركيا عاودت قصف عدد من القرى الآهلة بالمدنيين بريف البلدة يوم الجمعة، وأدى لإصابة مدني يدعى أحمد الخضر بجروح وتم نقله لمشفى ليكرين في مركز البلدة.

وذكرت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، أنّ القصف مازال مستمراً بالمدفعية الثقيلة وقذائف الهاون حتى لحظة إعداد الخبر على عدد من القرى المحاذية للطريق الدولي M4 وخاصة على قرية دردارة الواقعة شمال البلدة والتي أصيب فيها المدني.

وفي السياق ذاته قصفت الفصائل الموالية لتركيا مساء أمس قرية المشيرفة في ريف بلدة عين عيسى وألحق القصف أضراراً مادية بممتلكات الأهالي دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية مع هدوء نسبي على باقي المحاور في ريف البلدة.