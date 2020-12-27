قصف مكثف في ريف إدلب تزامناً مع تحضيرات تركية للانسحاب

شفق نيوز/ أفادت مصادر امنية مطلعة، يوم الاحد، بأن قوات النظام السوري شنت عمليات قصف مكثفة في ريف إدلب تزامناً مع تحضيرات تركية للانسحاب من نقاط المراقبة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، إنّ قوات النظام السوري كثفت، منذ مساء امس وحتى اليوم، من قصفها بالقذائف الصاروخية والمدفعية الثقيلة على مواقع فصائل موالية لتركيا في بلدات وقرى في جبل الزاوية بريف إدلب.

وأوضحت المصادر، أن قوات النظام قصفت قرى وبلدات سفوهن كنصفرة وبينين في ريف إدلب الجنوبي، إضافة لقرية الزيارة والقرقور بريف حماة الشمالي، ما اسفر عن مقتل أحد عناصر هذه الفصائل وجرح عدد آخر.

من جهة أخرى أفادت مصادر إعلامية تابعة لفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، اليوم، بأنّ القوات التركية قصفت بالمدفعية الثقيلة عدداً من مواقع القوات النظامية في بلدة كفر حلب بريف الغربي لمدينة حلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وأضافت المصادر ذاتها أنّ القوات التركية تواصل انسحابها من نقاط المراقبة التركية باتجاه نقاطها الأخرى في جبل الزاوية، حيث شُهدت انسحاب آليات تركية من نقطة الطوقان المحاصرة بالتزامن مع تحضيرات تركية للانسحاب من نقطتي المراقبة الشيخ عقيل والعيس المحاصرتين من قبل قوات النظام. الجدير بالذكر أنّ لدى تركيا 12 نقطة مراقبة في أرياف حلب وإدلب وحماة وقد انسحبت خلال الفترة الماضية من 5 نقاط بشكل كامل ويجري الانسحاب من 3 نقاط أخرى وبهذا يتبقى لتركيا 4 نقاط مراقبة في ريفي حلب وإدلب ولكنها غير محاصرة من قبل قوات النظام .