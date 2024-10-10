قصف أمريكي يستهدف مواقع فصائل في سوريا

شفق نيوز/ قصفت القوات الأمريكية، بالمدفعية الثقيلة مواقع فصائل شيعية مسلحة في منطقة حويجة صقر في مدينة دير الزور، الواقعة شرقي سوريا على نهر الفرات.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن دوي الانفجارات في دير الزور ناجم عن قصف للمدفعية الأمريكية في حقل كونيكو للغاز.

تعرضت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز، في منطقة العزبة في ريف دير الزور الشمالي، لعدد من الهجمات بشكل متكرر، تبنتها فصائل شيعية مسلحة، منذ بدء التصعيد في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، وصولاً إلى الاحداث الجارية في لبنان.