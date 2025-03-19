قصف أمريكي جديد يستهدف المدن اليمنية

شفق نيوز/ تعرضت المدن اليمنية، مساء يوم الأربعاء، إلى قصف جوي أمريكي.

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين"، أن "الغارات ناجمة عن عدوان أمريكي".

وأضافت أن "العدوان الأمريكي استهدف مديرية السوادية" أيضا.

وتأتي الغارات تزامنا مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته "القضاء على الحوثيين تماما"، في منشور على منصة "تروث سوشيال".

وعاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة و"الحوثيين"، عقب إعلان الجماعة استئناف حظر مرور السفن الإسرائيلية في مناطق العمليات التي أعلنوا عنها وهي البحران الأحمر والعربي وباب المندب.

ومنذ السبت الماضي، واصلت القوات الأمريكية، شن غارات مكثفة على مواقع الحوثيين في عدة محافظات يمنية، وسط تقارير من واشنطن عن مقتل قادة في الجماعة.