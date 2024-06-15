قصف أمريكي يدمر "أهدافاً مهمة" للحوثيين

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأميركي، تدمير 7 رادارات في اليمن تسمح للحوثيين باستهداف سفن، في وقت تكثف فيه الجماعة هجماتها على حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر.

وذكرت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان، صدر ليل الجمعة، أنها دمرت "7 رادارات" تسمح للحوثيين باستهداف "سفن وتعريض الملاحة التجارية للخطر".

وذكرت القيادة المركزية الأميركية أن الرادارات دمرت خلال الـ24 ساعة الماضية في الأراضي، التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وأن زورقين وطائرة دون طيار قد دمرت أيضا خلال تلك الفترة.

وتأتي هذه الضربات الأميركية وسط تصاعد في هجمات الحوثيين.

إلى ذلك، أفادت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كي ام تي او" بأنّ وحدة عسكرية أجلت طاقم سفينة شحن تسرّبت إليها المياه في البحر الأحمر بعد تعرّضها لهجوم شنّه الحوثيون.

وقالت الوكالة إنّ السفينة "توتور"، التي أصيبت بزورق مسيّر الأربعاء: "هُجرت وهي تنجرف" شرقي الحديدة، المدينة الواقعة غربي اليمن والتي تضم مرفأ رئيسياً ويسيطر عليها الحوثيون.

وتتكرّر الهجمات التي يشنّها الحوثيون منذ نوفمبر/ تشرين الثاني على سفن تجارية في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على جزء كبير من اليمن التي تشهد حرباً منذ استيلائهم على العاصمة صنعاء في العام 2014، إنّهم ينفّذون هذه الهجمات تضامناً مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشنّ إسرائيل حرباً ضدّ حماس بعد هجوم الحركة على أراضيها في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وتبنّى اليمنيون هجوم الأربعاء، مؤكدين أنّهم استخدموا في تنفيذه "زورقاً مسيّراً ومسيّرات جوية وصواريخ بالستية".