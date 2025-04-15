قصف أمريكي كثيف يستهدف مواقع الحوثيين في الحديدة والبيضاء

شفق نيوز/ شن طيران الجيش الأمريكي، مساء اليوم الثلاثاء، ست غارات طالت مواقع جماعة أنصار الله (الحوثيين) على جزيرة كمران في الحديدة غرب اليمن، وفق ما نقلت "العربية/ الحدث".

فيما قال الإعلام الحوثي، إن 15 غارة أمريكية استهدفت جزيرة كمران في الحديدة، كما استهدفت غارات مديرية الزاهر في البيضاء.

وكانت المقاتلات الأمريكية، شنّت ليلة الاثنين/ الثلاثاء، غارات جوية "عنيفة" على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين، في محافظتي مأرب والجوف، شمالي اليمن.

واستهدفت الضربات الأمريكية، بواقع أربع غارات، مواقع عسكرية وأحد مراكز القيادة والسيطرة التابعة للحوثيين، في مديرية الجوبة، جنوبي مدينة مأرب، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، وفقا لمصادر محلية.

ومنذ آذار/ 15 مارس الماضي، تشن الولايات المتحدة ضربات جوية كثيفة ضد الحوثيين لوقف هجماتهم على السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، الممر البحري الحيوي للتجارة العالمية.

ومذاك، يعلن الحوثيون بانتظام تعرض المناطق الخاضعة لسيطرتهم لهجمات أمريكية أسفرت عن مقتل العشرات، ويقولون إنهم ردوا باستهداف حاملة طائرات أمريكية في البحر الأحمر مرات عدة.

ومنذ 2023، شن الحوثيون عشرات الهجمات على سفن في البحر الأحمر.

وقد توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحوثيين المدعومين من إيران بالقضاء عليهم، محذراً طهران من مواصلة دعمهم.