قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان

شفق نيوز / أفادت وسائل إعلام، مساء الأحد، بأن ‏الجيش الاسرائيلي استهدف بـ3 قذائف مدفعية منطقة "جبل بلاط" في أطراف بلدة ⁧ مروحين ⁩في القطاع الغربي من جنوب لبنان.

وأمس السبت، أعلنت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، تعرض دورية تابعة لهم لنيران قوات الجيش الاسرائيلي في محيط عيترون جنوبي لبنان.

كما تعرض فريق عمل قناة "NBN" اللبنانية لإطلاق الرصاص من قبل الجيش الاسرائيلي، في جنوب لبنان، بغية إيقافهم عن بث مباشر، لكن لم يصب أحد من الفريق الإعلامي المؤلف من 3 أشخاص بأذى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام.

وقبل ذلك، أفاد الإعلام التابع لـ"حزب الله" اللبناني، بأن الجبهة الجنوبية ليست في هدنة معلنة، لكن في حالة هدوء حذر، والاقتراب من الحدود أمر دونه مخاطر، لأن الجيش الاسرائيلي مختبئ، ويقوم بين الحين والآخر بإطلاق رشقات رشاشة من مواقعه على طول الحدود.