قصف مدفعي تركي على ريف منبج وهدوء في عين عيسى

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية من مدينة منبج السورية، يوم الأحد، بتعرض بعض القرى في ريف المدينة لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له، دون معرفة حجم الأضرار والخسائر البشرية التي خلفها.

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفوا مساء اليوم، قريتيّ "الجات والهوشرية" بريف منبج الشمالي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من قاعدة تركية شمالي قرية الهوشرية، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري مطلع من قوات سوريا الديمقراطية لمراسل شفق نيوز، إنّ كافة الجبهات في ريف بلدة عين عيسى تشهد هدوءاً تاماً منذ ثلاثة أيام في كافة المحاور وخطوط التماس مع الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا.

وأكد المصدر أن الحياة عادت الى طبيعتها في مركز البلدة بعد أكثر من أسبوعين من القصف المتطقع على البلدة وريفها.