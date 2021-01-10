سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف مدفعي تركي على ريف منبج وهدوء في عين عيسى

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-10T19:58:13+0000
قصف مدفعي تركي على ريف منبج وهدوء في عين عيسى

شفق نيوز/ افادت مصادر محلية من مدينة منبج السورية، يوم الأحد، بتعرض بعض القرى في ريف المدينة لقصف مدفعي من قبل الجيش التركي والفصائل الموالية له، دون معرفة حجم الأضرار والخسائر البشرية التي خلفها.

وقالت المصادر لمراسل وكالة شفق نيوز، إن الجيش التركي والفصائل الموالية له قصفوا مساء اليوم، قريتيّ "الجات والهوشرية" بريف منبج الشمالي بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة من قاعدة تركية شمالي قرية الهوشرية، دون ورود معلومات عن الخسائر البشرية.

وفي سياق متصل، قال مصدر عسكري مطلع من قوات سوريا الديمقراطية لمراسل شفق نيوز، إنّ كافة الجبهات في ريف بلدة عين عيسى تشهد هدوءاً تاماً منذ ثلاثة أيام في كافة المحاور وخطوط التماس مع الفصائل الإسلامية الموالية لتركيا.

وأكد المصدر أن الحياة عادت الى طبيعتها في مركز البلدة بعد أكثر من أسبوعين من القصف المتطقع على البلدة وريفها.

related

بعد يومين من الهدوء النسبي.. معاودة قصف مواقع في عين عيسى

Date: 2020-12-23 19:58:27
بعد يومين من الهدوء النسبي.. معاودة قصف مواقع في عين عيسى

الفصائل الموالية لتركيا تعاود قصف ريف عين عيسى

Date: 2021-01-04 11:09:45
الفصائل الموالية لتركيا تعاود قصف ريف عين عيسى

قصف تركي يقتل 9 مدنيين بـ "رأس العين "

Date: 2019-10-13 17:27:34
قصف تركي يقتل 9 مدنيين بـ "رأس العين "

بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

Date: 2020-12-25 18:26:55
بعد أيام من استهداف ريفها.. الفصائل الموالية لتركيا تقصف مركز بلدة عين عيسى

الفصائل الموالية لتركيا تقصف ريف منبج ومقتل 5 مدنيين في حماة

Date: 2020-12-26 18:22:19
الفصائل الموالية لتركيا تقصف ريف منبج ومقتل 5 مدنيين في حماة

مقتل عضو فريق طبي أمريكي بهجوم تركي شمال شرق سوريا

Date: 2019-11-03 17:55:01
مقتل عضو فريق طبي أمريكي بهجوم تركي شمال شرق سوريا

هدوء حذر في عين عيسى بعد اشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا

Date: 2020-12-27 13:46:56
هدوء حذر في عين عيسى بعد اشتباكات بين "قسد" وفصائل موالية لتركيا

قصف جوي يستهدف مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق منبج

Date: 2021-01-03 05:47:43
قصف جوي يستهدف مناطق الفصائل الموالية لتركيا شمال شرق منبج