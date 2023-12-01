قصف عنيف في غزة بعد انتهاء الهدنة

شفق نيوز/ انتهت صباح اليوم الجمعة، الهدنة الإنسانية في قطاع غزة والتي شملت تبادل أسرى ومحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية، استمرّت أسبوعاً كاملاً.

يأتي ذلك، بعد محاولات حثيثة من الأطراف الوسيطة، لتمديد الهدنة إلى يوم ثامن، لكن ذلك لم يكن كافياً لإقناع طرفي الصراع، وفق وسائل إعلامية.

وشملت آخر عملية تبادل أمس الخميس، 10 إسرائيليين مقابل إطلاق 30 فلسطينياً، بينهم 8 أسيرات و22 فتى وطفلاً فلسطينياً، كما شهد يوم أمس دخول آخر قافلة مساعدات ووقود لقطاع غزة المحاصر، عبر معبر رفح.

إلى ذلك، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن الطائرات الحربية استأنفت عملياتها وتقصف الآن جميع أنحاء قطاع غزة بما فيها القسم الجنوبي حيث فرّ إليه سكان القسم الشمالي.

وذكرت وسائل إعلامية، أن الغارات الإسرائيلية الحالية هي الأعنف على قطاع غزة، ويساندها قصف مدفعي يستهدف مناطق متفرقة في القسم الجنوبي.