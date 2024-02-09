قصف صاروخي يستهدف مواقع لحزب الله اللبناني وفصائل مرتبطة بإيران في سوريا

شفق نيوز/ أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الجمعة، بأن قصفاً صاروخياً استهدف مواقع لحزب الله اللبناني وفصائل مسلحة مرتبطة بإيران في العاصمة دمشق، مشيراً إلى أن إسرائيل نفت مسؤوليتها عن القصف.

وذكر المرصد في بيان على موقعه الإلكتروني، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه "تم سماع أصوات انفجارات عنيفة في العاصمة دمشق ومحيطها، ناجمة عن استهداف جديد للأراضي السورية، حيث جرى استهداف منطقة مطار المزة العسكري غرب العاصمة دمشق، وتتواجد هناك مواقع تابعة لحزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية".

وأشار إلى أن "دفاعات النظام الجوية حاولت التصدي للصواريخ وسقط بقايا أحد صواريخ الدفاعات الجوية على منزل بمحيط السيدة زينب جنوب العاصمة دمشق، فيما لم ترد معلومات عن الخسائر البشرية والمادية حتى اللحظة".

ونقل المرصد عن مصادر قولها، إن طائرة شحن وصلت إلى مطار المزة العسكري قبل ساعات قليلة من الاستهداف، مضيفاً أن مصادر إسرائيلية نفت مسؤولية إسرائيل حول هذا الاستهداف.

وكانت مجالس عزاء في كل من ريف دمشق ودير الزور، أقيمت للقيادي في كتائب حزب الله العراقي "أبو باقر الساعجي"، الذي قتل بقصف نفذته طائرة مسيرة أمريكية استهدفت سيارته شرقي العاصمة بغداد قبل يومين.