قصف صاروخي يستهدف قاعدة أمريكية

شفق نيوز / تعرضت قاعدة حقل العمر النفطي، التي تتخذها القوات الأمريكية ثكنة عسكرية لها، يوم الاثنين، إلى قصف صاروخي هو الثاني من نوعه خلال 72 ساعة.

وتقع قاعدة حقل العمر، في أحد أكبر حقول النفط السورية، بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وأبلغت مصادر سورية، وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "القاعدة الأمريكية، تعرضت للقصف مساء اليوم، حيث سمعت أصوات انفجارات متتالية وتصاعدت أعمدة الدخان من محيط الحقل دون أي معلومات عن تسجيل إصابات بين صفوف الجنود الأمريكيين".

وأضافت المصادر، أن "تحليقاً مكثفاً لطيران الاستطلاع والمروحي الأمريكي أعقب القصف الصاروخي، لتمشيط محيط الحقل والمناطق الزراعية على نهر الفرات، بحثاً عن مواقع إطلاق القذائف".

وفي الأثناء، أفادت وسائل إعلامية مقربة من الولايات المتحدة، بأن "قوات أمريكية تقوم بإجراء تدريبات عسكرية ضخمة على أسلحة مختلفة من ضمنها صواريخ متوسطة المدى، في قاعدة حقل العمر"، نافية في الوقت نفسه "تعرض القاعدة للقصف".