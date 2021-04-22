قصف صاروخي من الأراضي السورية قرب مفاعل نووي باسرائيل

شفق نيوز/ أعلن الجيش الإسرائيلي، وقوع انفجار في منطقة النقب قرب مفاعل ديمونا، ناجم عن صاروخ انطلق من الأراضي السورية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: ”أطلق صاروخ مضاد للطائرات من الأراضي السورية باتجاه البلاد وسقط في منطقة النقب“.

وأضاف أن ”الصاروخ السوري كان قد أُطلق باتجاه طائرات إسرائيلية خلال ضربة سابقة، وأنه تجاوز هدفه ووصل إلى منطقة ديمونا“.

وتابع أن ”الصاروخ السوري الطائش كان من طراز إس.إيه-5، وأنه واحد من عدة صواريخ أُطلقت على طائرات الجيش الإسرائيلي“، مشيرا إلى أنه لم يصب المفاعل وسقط على بعد نحو 30 كيلومترا عنه.

وردا على ذلك، قال المتحدث أن القوات الإسرائيلية ”هاجمت بطارية الدفاع الجوي التي أطلقت الصاروخ من سوريا بالإضافة إلى بطاريات صواريخ أرض-جو أخرى داخل الأراضي السورية“.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منذ أسابيع، أنه ”تم تعزيز الدفاعات الجوية في منطقة ديمونا وميناء إيلات على البحر الأحمر تحسبا لهجوم صاروخي بعيد المدى أو بطائرة مسيرة من قبل القوات المدعومة من إيران ربما من أماكن بعيدة مثل اليمن“.

وتعرضت منشأة نطنز النووية الإيرانية، مؤخرا، لهجوم اتهمت طهران، إسرائيل، بالمسؤولية عنه.