قصف صاروخي مكثف مجهول المصدر يطال عفرين شمال غربي سوريا

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام سورية، يوم الاحد، بتعرض أحياء سكنية في عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، لقصف صاروخي مكثف مجهول المصدر.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى ان عدة قذائف صاروخية سقطت على وسط الأحياء السكنية لمدينة عفرين الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وبين ان القصف طال دوار معراتة وطريق راجو وشارع الفيلات، وسط أنباء عن سقوط جرحى في صفوف المدنيين، ولم يتبين مصدر إطلاق القذائف، وإذا ما كان من قِبل قوات الجيش السوري، أو القوات الكردية.

فيما اشارت وسائل الاعلام، الى انه في نفس الوقت الذي تعرضت فيه عفرين للقصف الصاروخي، قصفت المدفعية التركية بلدة تل رفعت.