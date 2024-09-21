قصف صاروخي كثيف بين اسرائيل وحزب الله والأخير يعلن استهداف قاعدة ومطار

شفق نيوز/ شن حزب الله اللبناني، فجر الأحد، قصفاً صاروخياً مكثفاً قرب حيفا وفي وادي عارة، تزامنا مع سماع دوي انفجارات متتالية.

وذكرت مصادر عبرية إن "حزب الله" أطلق عشرات الصواريخ بعضها من العيار الثقيل، كما هاجم حيفا بـ 6 صواريخ من نوع فجر "330ملم".

من جانبه قال حزب الله في بيان، إنه "استهدف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات من الصواريخ من ‏نوع فادي 1 وفادي 2، وذلك رداً على الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة التي استهدفت مختلف ‏المناطق اللبنانية والتي أدت إلى سقوط العديد من الشهداء المدنيين".

وبهذه الاثناء أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وجّه ضربات لنحو 290 هدفا تابعا لحزب الله في جنوب لبنان يوم السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت منصات إطلاق، وبنية تحتية خاصة بحزب الله في مناطق متعددة جنوب لبنان.

وشدد الجيش على أنه سيواصل العمل على "تفكيك وإضعاف قدرات حزب الله والبنية التحتية الإرهابية الخاصة به".