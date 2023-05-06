قصف صاروخي على مطار كابل اثناء مغادرة وزير خارجية

شفق نيوز/ أفاد موقع "Hasht-e subh" الأفغاني، يوم السبت، بأن مطار كابل تعرض لقصف صاروخي خلال مغادرة أمير خان متكي وزير خارجية الحكومة المؤقتة التي شكلتها حركة "طالبان" إلى باكستان.

ووفقا للمعطيات المتوفرة لدى الموقع، فقد أصيب ما لا يقل عن ثلاثة موظفين بالمطار وعدة ركاب نتيجة القصف، إلا أن الوزير نفسه لم يصب بأذى.

وأشار الموقع الاخباري الأفغاني، إلى أن المهاجمين المجهولين استهدفوا المطار بثلاثة صواريخ، وتركز القصف خلال ذلك على صالة كبار الشخصيات وصالة الركاب في المطار، مبينا أن الحادث وقع أمس الجمعة وبعد ذلك منع جهاز الأمن التابع لحركة "طالبان"، التقاط مقاطع فيديو وصور لمنع تسريب المعلومات إلى وسائل الإعلام.

من جانبه، أفاد التلفزيون الوطني الأفغاني، بأن الوزير متكي سافر رغم ذلك ووصل إلى إسلام آباد ، حيث سيلتقي مع وزيري خارجية باكستان والصين لبحث التعاون التجاري والاقتصادي، وكذلك التعاون في مجال الأمن الإقليمي.