قصف صاروخي اسرائيلي في محافظة القنيطرة السورية

شفق نيوز/ قالت وسائل إعلام سورية نقلا عن مصدر عسكري، إن القوات الإسرائيلية شنت هجوما صاروخيا في محيط محافظة القنيطرة تسبب في أضرار مادية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية ”سانا“ على لسان مصدر عسكري قوله :“حوالي الساعة 30، 12 من فجر اليوم 23 / 2 / 2022 نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً بعدد من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في محيط القنيطرة ، ما أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية“.

ولم يصدر تصريح حول العملية العسكرية من جانب الجيش الإسرائيلي حتى ساعة إعداد التقرير.

وهذا الهجوم الإسرائيلي الثاني الذي تشهده الأراضي السورية في أقل من أسبوع، حيث أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، في 17 شباط الجاري، بأن هجوما صاروخيا إسرائيليا استهدف جنوب دمشق.