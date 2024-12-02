قصف سوري وروسي لتجمعات الفصائل المسلحة في ريف حلب يخلف قتلى وجرحى

شفق نيوز/ شن الطيران الحربي السوري والروسي، يوم الاثنين، غارات جوية على تجمعات للفصائل المسلحة في ريف حلب الشرقي مخلفاً عشرات القتلى والجرحى.

وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان، إن "الطيران الحربي السوري الروسي المشترك يوجه ضربات متتالية على تجمعات الإرهابيين ومحاور تحركهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشرقي موقعاً عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدة عربات وآليات كانت بحوزتهم".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أعلن أن 11 شخصاً قتلوا بغارات روسية وسورية على شمال غرب سوريا.

وفي الأثناء، قال مصدران وأحد السكان إن قوات وحدات حماية الشعب الكردية بدأت الانسحاب من الأجزاء الشمالية الشرقية من مدينة حلب بموجب اتفاق مع المعارضة، بحسب شبكة "سكاي نيوز عربية".

وكان مصدران في الجيش السوري قالا إن عناصر من فصائل شيعية مدعومة من إيران دخلت سوريا الليلة الماضية قادمة من العراق وتتجه إلى شمال سوريا لتعزيز قوات الجيش السوري التي تقاتل الفصائل المسلحة التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب وسيطرت على أحياء في مدينة حلب.