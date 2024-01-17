قصف سفينة في الأحمر وإيران وراء اخريين اسرائيليتين بالهندي

شفق نيوز/ أفادت تقارير اعلامية، يوم الأربعاء، باستهداف الحوثيين سفينة في البحر الأحمر، في حين قال مصدر مقرب من إيران إن الحرس الثوري يقف وراء استهداف سفينتين إسرائيليتين بوقت سابق في المحيط الهندي.

وذكر مسؤول أمريكي للجزيرة، أن "سفينة تجارية مملوكة لشركة أمريكية تعرضت لهجوم من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

من جانبها نقلت قناة الميادين المقربة من إيران وحزب الله، عن مصدر خاص قوله، إن "حرس الثورة في إيران هو الذي يقف وراء استهداف السفينتين الإسرائيليتين في المحيط الهندي في الرابع من شهر كانون الثاني/يناير الحالي".

وأضاف المصدر أنّ "استهداف حرس الثورة للسفينتين الإسرائيليتين جاءت في سياق الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري والمستشار العسكري الإيراني في سوريا العميد رضي موسوي".

وأوضح أنّ "إحدى السفينتين استُهدفت شمال غرب المالديف، أمّا الثانية فاستُهدفت على بعد 200 ميل من فيرافال الهندية".

وأكّد المصدر أنّ "هذه الضربة الإيرانية لإسرائيل من حيث لا تحتسب جاءت رداً على اغتيال قيادات في محور المقاومة"، مشيرةً إلى "عدم تبني أي جهة العملية حينها، ولا طرفاً رسمياً أعلن مسؤوليته بنحو مباشر أو غير مباشر عنها".