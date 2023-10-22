قصف إسرائيلي يؤدي لخروج مطاري دمشق وحلب الدوليين عن الخدمة

شفق نيوز/ شنّت إسرائيل، صباح اليوم الأحد، قصفاً صاروخياً استهدفت به مطار دمشق وحلب الدوليين مما أسفر عن مقتل واصابة عاملين مدنيين اثنين وخروج المطارين عن الخدمة.

وقال مصدر عسكري سوري، إن اسرائيل نفذت وبالتزامن هجوما جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط غرب اللاذقية ومن اتجاه الجولان مستهدفاً مطاري دمشق وحلب الدوليين ما أدى إلى مقتل عامل مدني في مطار دمشق، وإصابة عامل آخر بجروح وإلحاق أضرار مادية بمهابط المطارين أدت إلى خروجهما من الخدمة.

هذا وقررت وزارة النقل السورية، تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطاري دمشق وحلب ( قدوم ومغادرة ) لتصبح عبر مطار اللاذقية الدولي.