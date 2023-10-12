قصف إسرائيلي يستهدف مطاري دمشق وحلب وانباء عن خروجهما من الخدمة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلنت السلطات السورية يوم الخميس، عن "قصف إسرائيلي" استهدف مطاري حلب ودمشق الدوليين، بينما ذكرت وسائل إعلام مقربة منه عن "خروجهما عن الخدمة".

وجاء الإعلان عن القصف من جانب التلفزيون الرسمي السوري، وقالت صحيفة "الوطن" شبه الرسمية الخميس إن "العدوان استهدف مهابط المطارين"، ما أدى عن خروجهما عن الخدمة.

من جانبه أشار "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إلى "سماع دوي انفجارات عنيفة ناتجة عن ضربات إسرائيلية على محيط مطار دمشق الدولي ومطار حلب".

وسبق وأن تعرض المطاران لقصف وغارات جوية نسبت لإسرائيل، على مدى السنوات الماضية.

لكن الحادثة الحالية تأتي في توقيت حساس، وبينما يشهد قطاع غزة حربا بين إسرائيل ومسلحي "حماس" لليوم الخامس على التوالي.

وشنّت إسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوية في سوريا، طالت مواقع للجيش السوري وأهداف إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذها ضربات في سوريا لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.