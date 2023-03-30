قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق

شفق نيوز/ أفاد مصدر عسكري سوري، فجر الخميس، بأن عسكريين اثنين أصيبا بقصف إسرائيلي استهدف بعض النقاط في محيط مدينة دمشق.

وصرح المصدر، في تصريح لوكالة "سانا" السورية الرسمية للأنباء، أنه حوالي الساعة 1 و20 دقيقة من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا بعدد من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، مضيفا أن وسائط الدفاع الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر ايضاً، إلى أن "القصف أدى إلى إصابة عسكريين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".

وأفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة.

من جانبه قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن القصف الإسرائيلي استهدف مواقع عسكرية في منطقة دمشق بالقرب من جبل قاسيون، لافتا الى تصاعد أعمدة الدخان في حي الميدان فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى المنطقة.