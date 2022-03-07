قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، بأن "وسائط الدفاع الجوي" تصدت لقصف إسرائيلي "استهدف المنطقة الجنوبية" بمحيط العاصمة دمشق.

وأشارت الوكالة إلى "سماع أصوات انفجارات" عنيفة بمحيط دمشق.

من تصدي دفاعاتنا الجوية للعدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/z3CcOpvYRY — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) March 7, 2022

وكثيرا ما تستهدف إسرائيل مواقع في سوريا، ففي 24 فبراير/ شباط الماضي أفادت سانا "بمقتل ثلاثة جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي" على محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.