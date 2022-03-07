سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق.. فيديو

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-07T05:02:03+0000
قصف إسرائيلي يستهدف محيط دمشق.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، اليوم الاثنين، بأن "وسائط الدفاع الجوي" تصدت لقصف إسرائيلي "استهدف المنطقة الجنوبية" بمحيط العاصمة دمشق.

وأشارت الوكالة إلى "سماع أصوات انفجارات" عنيفة بمحيط دمشق.

وكثيرا ما تستهدف إسرائيل مواقع في سوريا، ففي 24 فبراير/ شباط الماضي أفادت سانا "بمقتل  ثلاثة جنود في هجوم صاروخي إسرائيلي" على محيط دمشق.

وخلال الأعوام الماضية، شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.

ونادرا ما تؤكد إسرائيل تنفيذ ضرباتها تلك في سوريا.

وتشهد سوريا نزاعا داميا منذ عام 2011 تسبب بمقتل نحو نصف مليون شخص وألحق دمارا هائلا بالبنى التحتية وأدى إلى تهجير ملايين السكان داخل البلاد وخارجها.

related

قناة اسرائيلية تكشف عن لقاء "سري" بين وزير الخارجية وملك الاردن

Date: 2021-09-26 10:27:50
قناة اسرائيلية تكشف عن لقاء "سري" بين وزير الخارجية وملك الاردن

مسؤول أمريكي يكشف: هذه الدولة تقف وراء اغتيال "زاده"

Date: 2020-12-02 14:05:07
مسؤول أمريكي يكشف: هذه الدولة تقف وراء اغتيال "زاده"

تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

Date: 2019-08-25 14:52:25
تخص العراق وسوريا.. صحيفة عبرية تتحدث عن رسالة اسرائيلية لسليماني

الصراع الدامي يستعر.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى في غزة

Date: 2021-05-19 10:01:30
الصراع الدامي يستعر.. غارات إسرائيلية مكثفة تخلف قتلى في غزة

إسرائيل: خيار توجيه ضربة لإيران وارد

Date: 2021-12-02 06:14:54
إسرائيل: خيار توجيه ضربة لإيران وارد

خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

Date: 2020-03-29 10:29:41
خلال 24 ساعة.. إسرائيل تسجل 400 إصابة جديدة بكورونا

نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان لن أعلق عليه الآن

Date: 2020-08-26 19:47:18
نصر الله: ما حصل في جنوب لبنان لن أعلق عليه الآن

الخارجية الأمريكية: الضفة الغربية والجولان ارضاً محتلة

Date: 2021-04-01 07:07:38
الخارجية الأمريكية: الضفة الغربية والجولان ارضاً محتلة